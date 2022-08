Film ab für filmreif

Die französische Komödie „Schmetterlinge im Ohr“ eröffnet am 13. September das Herbstprogramm der Kinoreihe „filmreif“ im Neuen Ringtheater Isny. Bis Dezember garantiert das Kulturforum Isny in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater und der Buchhandlung Mayer wieder jeden zweiten Dienstag im Monat Filmvergnügen und Kinogenuss der besonderen Art, heißt es in einer Pressemitteilung des Büros für Kultur.

„Schmetterlinge im Ohr“ ist eine hinreißend turbulente Komödie über die Schwierigkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation und den betörenden Charme der Ignoranz. Zum Auftakt der neuen filmreif-Staffel läuft der Film am Dienstag, 13. September, um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny.

Am 11. Oktober folgt „Belfast“, ein packendes Drama, das bewegende Einblicke in den Alltag in der nordirischen Stadt zu den Zeiten der Unruhen um 1969 gewährt. Ihr Kinodebüt gibt Meltem Kaplan mit überwältigender Präsenz und erdigem Alltagswitz in „Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush“. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und kommt am 8. November auf die Leinwand.

Weiter geht’s es dann am 22. November mit einem filmreif Spezial: Auf dem Programm steht die Dokumentation „Facing Down Under“, ein unfassbar ehrlicher Reisebericht, der nicht nur mit fantastischen Bildern begeistert. „Come on, Come on“ heißt es schließlich am 13. Dezember. Der Film ist ein bewegendes und liebevoll erzähltes Roadmovie rund um eine ganz besondere Beziehung zwischen Onkel und Neffe.

Mal nachdenklich und berührend, mal informativ und spannend, dann wieder humorvoll und herzerfrischend: Mit Unterstützung von Dethleffs, zebris, Gärtnerei Gutmair, Optik Walzer und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG präsentiert der Arbeitskreis filmreif jeden zweiten Dienstag im Monat, 20 Uhr, handverlesene Filme im Neuen Ringtheater Isny. Das ausführliche Kinoprogramm liegt an allen öffentlichen Stellen aus und ist online unter www.isny.de/filmreif abrufbar. Tickets gibt es zum Preis von 8,50 Euro und 7,50 Euro (ermäßigt) jeweils zwei Wochen vor der Filmpräsentation im Vorverkauf oder an der Abendkasse.