Das „Figurentheater Pfiffikus“ ist am Freitag, 25. Januar, um 16 Uhr in der Aula der Realschule, General-Moser-Weg 38, in Isny zu Gast. Es bringt die Geschichte von Pettersson und Findus „Eine Geburtstagstorte für die Katze“ (nach Sven Nordqvist) zur Aufführung. Der Eintritt beträgt pro Person (ab zwei Jahren) sieben Euro. Die Karten sind ab 40 Minuten vor Beginn der Vorstellung an der Tageskasse erhältlich.