Figurentheater in der Stadtbücherei

Im Rahmen der Isnyer Literaturtage gab es in der Stadtbücherei auch für die kleinen Besucher ein Programm. Am 2. Mai war das Figurentheater Pantaleon aus München zu Gast mit dem Stück „So weit oben“ nach dem Bilderbuch von Susanne Straßer. Der Schauspieler und Figurenspieler Alexander Baginski bezauberte die Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren mit einem Stück über fünf Tiere, die an den Kuchen herankommen wollen, der ganz oben im Haus am Fenster steht. Gar nicht so einfach, stellte sich heraus, doch am Ende gab es Kuchen für alle. FOTO: Stadtbücherei Isny