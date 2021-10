Die Freiwillige Feuerwehr Isny ist am Donnerstag kurz vor 12 Uhr wegen eines Brandalarms in die Maierhöfer Straße ausrücken. Ein heißer Topf mit Fett hatte laut Polizeibericht in einer Küche zu einer Rauchentwicklung geführt. Der Qualm löste in der Folge den Brandalarm aus und rief die Wehrleute auf den Plan. Nach kurzem Durchlüften und beseitigen Topfes konnten diese wieder abrücken.