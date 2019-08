Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr im Adeleggweg ein geparkter Peugeot in Brand geraten. Bevor das Feuer auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnte, wurde es laut Polizeibericht durch die Freiwillige Feuerwehr Isny gelöscht. Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. An dem Peugeot entstand Sachschaden.