Feuervergolder Dirk Meyer zur besten Sendezeit

Dirk Meyer aus Maierhöfen ist am Sonntag, 3. Juli, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf „Kabel 1“ zu sehen: Die Macher der Sendung „Deutschlands größte Geheimnisse“ haben den Metallgestalter und Feuervergolder in seinem Atelier besucht und bei Spaziergängen zu seinen Lieblingsorten, darunter in die „Marienkapelle“ im Isnyer Schloss, mit der Kamera begleitet.

Meyer macht international Schlagzeilen mit seinen Arbeiten und Restaurierungsaufträgen für das niederländische Königshaus, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ebenfalls mehrfach.

Aktuell ist er mit den Vorarbeiten für den Bronzeguss eines Isnyer Stadtmodells beschäftigt, das im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes unter den Rathaus-Arkaden aufgestellt werden soll (ausführlicher Bericht folgt).