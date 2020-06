Festschrift zum Isnyer Kinder- und Heimatfest erscheint Ende Juni

Aller Wahrscheinlichkeit nach erst das zweite Mal, seit Aufzeichnungen vorliegen und die genau 400 Jahre zurückzuverfolgen sind, fällt das Isnyer Kinder- und Heimatfest außerhalb von Kriegszeiten 2020 aus: Corona-Pandemie.

Das erste Mal war 1938, als die Maul- und Klauenseuche das Allgäu heimsuchte, und erstaunlich ist – in diesem Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges –, dass die Isnyer Schaustellerfamilie Wiehler zumindest die polizeiliche Erlaubnis erhielt, auf dem Festplatz am Rain für einen Tag ein Karussell aufstellen zu dürfen; obwohl gar kein Kinderfest gefeiert wurde. Und dann gibt es eine polizeiliche Erlaubnis noch einmal 1941, mitten in Kriegszeiten.

400 Jahre auf 256 Buchseiten

Derlei verblüffende und andere, ungezählte geschichtliche Details finden Eingang in die umfangreiche Festschrift „400 Jahre Isnyer Kinder- und Heimatfest“, die Ende Juni trotz der Absage des Jubiläums erscheinen wird. An dem Buch mit aller Voraussicht nach 256 Seiten arbeitet ein ehrenamtliches Autorenteam seit über zwei Jahren und aktuell mit Hochdruck an den letzten Seiten, um für ein pünktliches Erscheinen zu sorgen.

Die Isnyer Kinderfestkommission hat jedenfalls entschieden, dass die Jubiläums-Festschrift trotz der Kinderfest-Absage am 22. April in einer Auflage von 5000 hochwertig produzierten Büchern mit Hardcover-Umschlag publiziert wird. „Neben einem sehr interessanten historischen Rückblick dank verschiedener Quellen wie dem Stadtarchiv, dem evangelischen Kirchenarchiv und dem Isnyer Stadtmuseum gibt es jede Menge Geschichten und Anekdoten, basierend auf Aufzeichnungen und Fotos aus vielen privaten Beständen“, macht Monika Hodrus, die Schatzmeisterin der Kinderfestkommission, in einer Pressemitteilung Appetit auf das Buch. Sie konnte schon ein paar Blicke auf die Korrekturbögen der Festschrift werfen.

Weit über 2000 historische Fotos gesichtet

„Die Recherchearbeiten und das Sammeln des Bildmaterials, weit über 2000 Fotos, von denen wir rund 500 berücksichtigen können, ziehen sich schon über zwei Jahr hin – entsprechend umfangreich und bunt wird das Buch“, ergänzt Jeanette Löschberger, die zusammen mit Tobias Schumacher die Redaktion und Koordination für die Festschrift übernommen hat.

Gemeinsam mit Ute Seibold, der Leiterin des Stadtmuseums, wurden unzählige Interviews und Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Kinderfest-Akteuren geführt: „Das war oftmals wie eine Zeitreise“, sind sich die drei einig. Sie hoffen nun, viele der Geschichten möglichst authentisch in der Festschrift zu erzählen. Und das gilt auch für die Geschichten und Texte von knapp einem Dutzend weiterer ehrenamtlicher Autoren, die an der Entstehung der Festschrift mitgearbeitet haben.

Zusatzüberraschungen mit dem Smartphone

Was gänzlich neu ist im Vergleich zu Festschriften anderer historischer Ereignisse in und aus der Region: Das Buch wird einige überraschende digitale Elemente bereithalten: „Wir wollten das Kinderfest, die Geschichte und die Geschichten dahinter nicht nur in statischen Texten und Bildern darstellen“, erklären Löschberger und Schumacher. „Mit einem Smartphone bietet das Buch für jeden Leser kleine Zusatzüberraschungen“, verraten sie schon heute.

Zusammen mit einer Postkartenedition historischer Motive vom Isnyer Kinder- und Heimatfest, die ebenfalls im Buchhandel und bei der Kinderfestkommission erhältlich sein wird, und außerdem einem digitalen Galeriekonzept, das im Isnyer Stadtmuseum aktuell vorbereitet wird, möchte die Kinderfestkommission „wenigstens einen kleinen Ersatz für das ausfallende Kinder- und Heimatfest 2020 schaffen“, erklärt Monika Hodrus in der Mitteilung weiter.