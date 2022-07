„Festliches Klassentreffen“ am Kinderfestsamstag

Isnyerinnen und Isnyer der Jahrgänge 1941 bis 1943, „also alle um die 80 Jahre“, ruft Reinhard Kurringer auf, am Kinderfestsamstag, 9. Juli, ab 14.30 Uhr ins Festzelt am Rain zu kommen. Dort soll im Rahmen des Seniorennachmittags ein „festliches Klassentreffen“ gefeiert werden, „weil wir schon wieder einige weniger geworden sind“. Zweite Möglichkeit, sich zu treffen, ist am Sonntag, 10. Juli, ab 15 Uhr hinterm Schützenhaus beim „Er- und Sie-Schießen“ mit der Armbrust.

Schwelgen in Erinnerungen

Beim Stelldichein soll geschwelgt werden „in guten Erinnerungen an den Kletterbaum, die Schiffschaukel mit Überschlag vom Grubart, die schmackhafte Wurst mit Semmel, die tollen Ereignisse beim Armburst-Adler-Königsschießen und vielem mehr“.

Er habe einen „engeren Kreis der Jahrgänger angeschrieben und hoffe, dass möglichst viele kommen“, schreibt der frühere Metzgermeister und langjährige Schriftführer der Schützengilde in seiner Einladung.

Bilderalbum zusammengestellt

„Von allen Teilnehmern im Jahr 2019 habe ich ein nettes Bilderalbum zusammengestellt, das Ihr unbedingt anschauen solltet“, kündigt Kurringer an.

Mit allen in der Stadt lebenden Isnyern des genannten Alters freue er sich sehr, auch „möglichst wieder viele Jahrgänger von auswärts in gesunder und guter Stimmung zu treffen“.