Festivalensemble konzertiert im Schlossinnenhof

Fester Bestandteil des Isny Opernfestivals ist das traditionelle Festivalkonzert. In der 32. Auflage tritt das Ensemble vom 16. bis 23. August auf und will laut Veranstalter sein Können unter Beweis stellen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Himmelfahrtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Um die aktuell nötigen Abstände wahren zu können, wird der Innenhof des Isnyer Schlosses Veranstaltungsort sein.

Im Zentrum des Isny Opernfestivals 2020 steht Kurt Weills Operette „der Kuhhandel“. Auch beim Festivalkonzert kommt ein Werk von Weill zur Aufführung: das Konzert für Violine und Bläser.

Wegen der aktuellen Gegebenheiten wird das Isny Opernfestival 2020 laut Mitteilung in besonderer und flexibler Form stattfinden: Gespielt wird im Innenhof des Isnyer Schlosses. Die Operette „Der Kuhhandel“ wird dreimal, das Festivalkonzert einmal gegeben. Sollte eine Aufführung im Freien nicht möglich sein, präsentieren Teile des Ensembles Kammermusik bei „Minikonzerten“ im Foyer des Isnyer Kurhauses am Park. Was auf dem Programm steht, entscheidet sich, je nach Disposition der Mitwirkenden und Wetterlage, kurzfristig bis 15 Uhr am Vortrag. Auskünfte hierüber gibt es auf der Website www.isny-oper.de, den Social-Media-Kanälen des Isny Opernfestivals sowie unter 0170 / 7056335.

Tickets für die Freilichtaufführungen sind nur an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Für den Eingangsbereich sollte ausreichend Zeit einkalkuliert werden.