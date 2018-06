Ferien mal ganz anders: mit Haifischzahn und Postkarten

Das Museum Isny ist mit seinem Ferienprogramm dieses Jahr in der Stadt und in allen Teilorten aktiv: In Rohrdorf, Großholzleute, Neutrauchburg, Beuren und Isny können Kinder und Jugendliche an verschiedenen Terminen Anfang August ihre Heimat entdecken. Betreut von den Kursonauten und von der Kunstschule Sauterleute finden sie heraus, was ein Haifischzahn mit dem Eifelturm zu tun hat (Rohrdorf, 31. Juli und 1. August), warum Spagetti und Eisenbahnbrücken zusammenhängen (Großholzleute, 2. und 3. August), welche Geheimnisse uralte Postkarten verraten (Neutrauchburg, 6. und 7. August) und wie man ein Panorama-Feeling mit der Kamera herstellt (Beuren, 23. August).

Die Projekte in den Ortschaften dauern an den Veranstaltungstagen von 9 bis 16 Uhr, inklusive Mittagspicknick. In Isny findet am 24. August von 10 bis 14 Uhr eine Führung und eine Expedition zum „kleinen Eugen“ in der Stadtbücherei (neu in der Fabrikstraße 21) statt. Von dem Künstler lassen sich die Teilnehmer inspirieren und entdecken das überraschende Isny. Anmeldung für alle Angebote bei Panorama_Partner, E-Mail: info@panorama-partner-isny.de, Telefonnummer 0831 / 69718902 – Anrufbeantworter (Rückruf kommt).