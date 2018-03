Die Stadt Isny organisiert in Kooperation mit der Kinder-und Jugendarbeit sowie mit Unterstützung Isnyer Unternehmen jährlich in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kinder von zehn bis 13 Jahren.

Die Aktion „Ferien in Isny – da geht was“ wird vom 26. Juli bis 3. August und von 3. bis 7. September täglich von 8 von 16.30 Uhr angeboten. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Tag zuzüglich 3,90 Euro für Mittagessen.

Anmeldeformulare wurden über die Schulen ausgegeben, liegen aber auch an vielen öffentlichen Orten in Isny sowie in den Ortsverwaltungen und im Bürgerbüro im Rathaus aus.

Weitere Infos und das Anmeldeformular zum Download gibt es auf www.kinderundjugendarbeit-isny.de Rückfragen sind telefonisch unter 07562 / 913907 beim Kinder, Jugend- und Familienbeauftragten möglich.