Feierabendmarkt stellt faire Produkte ins Rampenlicht

Nachhaltigkeit ist das Motto des fünften Feierabendmarkt am Freitag, 12. August, von 16 bis 20 Uhr am Kornmarkt in der Wassertorstraße in Isny. Viele Isnyer Geschäfte und Lokale achten bei der Auswahl des Sortiments auf nachhaltige Produktionsweisen und bieten eine Vielfalt an fair gehandelten Produkten an – beim abendlichen Markt stehen sie im Rampenlicht, teilt das Stadtmarketing Isny in einem Schreiben mit.

Mit dabei sind der Schwarze Adler mit Bio-Burgern und hausgemachten Kässpätzle sowie der Bäcker Mayer. Ganz lokal produziert – aus Bio-Heumilch vom Bauern Zengerle und verarbeitet von der Allgäuer Eismanufaktur – kommen die Eisbecher der Eisdiele sogar mit Löffeln aus Holz statt Plastik daher. Vegane Leckereien und Getränke gibt´s am „MEO“-Stand von Desiree Fernandez und belegte vegane Seelen mit fair gehandeltem Tofu bringt das Horke mit. Am Stand von „fair handeln“ findet ein Sommerschlussverkauf von nachhaltiger Kinderkleidung statt und auch das Isnyer Sportgeschäft „Outdoor & Sport“ schließt sich dem Motto mit einer bunten Auswahl an T-Shirts vom „Freistaat Allgäu“ an. Der Weltladen gibt einen Einblick in die breite Produktpalette, darunter Wein und die Schokolade für Isny im schwarz-weißen Isny Design. Das Team um Anita Gösele lädt kleine Besucher außerdem dazu ein, „ein bisschen die Welt zu retten“: Es geht auf einen Parcours, immer den Fußabdrücken vor dem Schmalzbrunnen hinterher. Wie groß der eigene ökologische Fußabdruck ist, erfahren sie am Ende, ein kleiner Preis ist auch dabei, heißt es in der Vorschau der Veranstalter abschließend.