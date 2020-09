Feierabendmarkt mit rustikalem Thema

Unter der warmen Septembersonne lässt sich der vorletzte Feierabendmarkt auf dem Isnyer Viehmarktplatz genießen. „Wir sind jeden Freitag dabei, sofern das Wetter mitmacht“, sagt ein Isnyer Paar gut gelaunt. Andere, zum Beispiel Gäste aus der Pfalz, die ihren Wohnwagen am Beurener Badsee geparkt haben, fühlen sich ebenfalls sehr wohl. Und einige Ravensburger schildern ihren Eindruck mit nur drei Worten: „klein aber fein.“

Während die wenigen Informationsstände um 16 Uhr noch schnell fein dekoriert werden, eröffnen die Jäger des Hegerings Isny den Feierabendmarkt musikalisch mit ihren Jagdhörnern und geben damit auch den thematischen Ton an: Wild, Käse, Whiskey. Später übernimmt die „Stangenbohnenpartei“ aus Kißlegg – Serena Engel und Yared Rust – die ganz andere, zarte, musikalische Note aus dem Hintergrund. Um die beiden herum liegen verschiedene Saiteninstrumente. „Wir mögen halt auch verschiedene Genre aus aller Herren Länder“, begründet die Musikerin das Instrumentenmischmasch.

Als Motivation zu den Isnyer Literaturwochen „Isny liest ein Buch“ vom 18. September bis zum 4. November ist Diemut Mayer mit ihrem Buchwagen vertreten. In ihrem „Karren“ liegen noch einige Romane „Sungs Laden“ zum Verkauf, dieser soll an sieben verschiedenen Terminen und Orten in der Stadt besprochen werden. Den Auftakt machen zwei Künstler am kommenden Feierabendmarkt am 18. September in der Espantorstraße.

Simone Uetz und Jägerkamerad Volker Jung servieren am Hegering-Stand Rehgulasch und bieten Versucherle von selbst gemachter Rehsalami an, geräuchertem Rehrücken und Leberpastete vom Reh. Die Jagd sei eine umfassende, verantwortungsvolle Aufgabe und unabdingbar für ein funktionierendes ökologisches Gleichgewicht. Jäger sein bedeute nicht in erster Linie zu jagen, sondern eine artenreiche, gesunde und frei lebende Tierwelt zu schützen und zu erhalten.

Wildaroma kommt auch aus der Bratbude der „Wildmetzgerei“ von Andreas Mayer, Kevin Krauss und Martina Baur. „Alles selbst gemacht, wir hoffen dass es Euch schmeckt“, so reichen sie ihre Wilddelikatessen unter der Plexiglasscheibe durch.

Selbstgemacht sind auch Körbe und Seile eines Familienbetriebs aus der Nähe von Riedlingen. „Der Großvater hat einst in den Wintermonaten auf dem Hof damit begonnen, Körbe zu flechten und Seile zu drehen und die beiden folgenden Generationen haben dann einfach weitergemacht“, erzählt Enkel Günther Emhart.

Zur Mischung aus Information, Präsentation und Verkauf gesellt sich auch D’r Senn von der „Allgäuer Käsekunst“. Der Inhaber kauft frischen Käse von kleinen, nachhaltigen Käsereien aus dem Allgäu, aus der Schweiz und Frankreich, pflegt sie mit Gewürzen und Ölen in seinem Gewölbekeller und lässt sie ausreifen, sodass sie ihr volles Aroma entfalten.