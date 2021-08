Feierabendmarkt mit Brauchtum und Tradition

Das Motto des Isnyer Feierabendmarktes am Freitag, 13. August, lautet „Käs & Spatz, Brauch & Kraut“ und am Kornmarkt in der Wassertorstraße dreht sich von 16 bis 20 Uhr alles um Brauchtum und Spezialitäten aus dem Allgäu: Typische Produkte, die die Wiesen- und Weidelandschaft hervorbringt, zünftige Musik und Gelegenheiten, die alten Bräuche hautnah kennenzulernen.

An den Ständen von der Käsküche Isny, dem Bäcker Mayer, der Eisdiele Isny und dem Schwarzen Adler locken der Allgäuer Käse, Schmandseelen, Krautschupfnudeln und lokal produziertes Eis. Handgebundene Blumenkränze und die Einladung zum Kräutersalz mischen gibt´s von der Gärtnerei Gutmair. Der Kräuterlandhof Ortmann lässt den Brauch des Kräuterboschenbindens aufleben. Seit Jahrhunderten werden die Boschen zur Ehrung der heiligen Maria und der Heilkraft der Kräuter gebunden und gesegnet. Kirchliche Kräutersegnungen finden am Sonntag, 15. August, um 9 Uhr in Bolsternang und um 10.30 Uhr in der Kirche St. Maria in der Kemptener Straße und in Beuren statt.

Die Isny Marketing GmbH präsentiert am Marktwagen viele der aktuellen Isny Produkte, die von der Verbindung der Stadt mit der Kulturlandschaft Allgäu erzählen.