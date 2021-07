FEGI verabschiedet ihren Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Freie Energiegenossenschaft Isny eG (FEGI) hat bei ihrer Jahresversammlung in der Iberghalle in Maierhöfen ihren Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Hodrus verabschiedet. Nicht alle Geschäftsfelder waren 2020 gleich erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Genossenschaftsmitglieder folgten daher mehrheitlich der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat und entschieden sich für eine moderate Dividende in Höhe von zwei Prozent.

Dass die FEGI diesmal in Maierhöfen tagte, war laut Josef Hodrus folgerichtig, da in der Gemeinde Maierhöfen drei große Photovoltaik-Anlagen installiert sind – eine davon auf der Iberghalle – und Bürgermeister Martin Schwarz Aufsichtsratsmitglied der FEGI ist.

Nach den Schneeschäden 2019 brachten die PV-Anlagen 2020 wieder gute Ergebnisse. „Das ist unser Brot- und Butter-Geschäft“, formulierte es Vorstand Andreas Wingartz angesichts eines Ertrags von insgesamt 261 275 kWh und gut 90 500 Euro, fest. Er trug mit Vorstandskollegin Hellen Maus den Bericht über das Geschäftsjahr 2020 vor.

Gute Zinseinnahmen brachte das Engagement im Windpark Höhenwind. Die FEGI leiste einen kleinen Beitrag zum dem Strombedarf von 750 Terrawattstunden in 2030. Einen Spagat zwischen dem Engagement für Klimaziele und der gewünschten Rendite sieht Wingartz bei der Bioenergie Isny (BEI). „Es ist jedoch das Pferd, das am längsten laufen wird und den meisten Einfluss auf die CO2-Einsparung haben wird“, erklärt er.

Coronabedingt waren wegen Schul-, Gastronomie- und Einzelhandelsschließungen die Wärmelieferungen 2020 geringer, wenngleich die Genossenschaft noch glimpflich davongekommen sei – auch dank eines frühen Starts der Heizungsperiode im Oktober und Lüftungsoffensiven in den Schulen.

Für die Wärmeversorgung des neuen Baugebiets Mittelösch in Isny wurde als innovatives und beispielhaftes Projekt das Netz bis zum Ende des Jahres 2020 verlegt und im März 2021 in Betrieb genommen. Mittlerweile werden dort die ersten Häuser mit Wärme versorgt. „Wir sind stolz, dass wir das mit heimischer Kompetenz leisten konnten“, sagte Hellen Maus. Allerdings hat die BEI der FEGI bislang noch kein Geld eingebracht, wie Aufsichtsratsmitglied Bernhard Rinninger bei der Vorlage des Jahresabschlusses erklärte. Dennoch bezeichnete er sie als „hochkarätige Investition in zukunftsweisende Technik“. Insgesamt hob er das ungemeine ehrenamtliche Engagement der Beteiligten hervor. Gerade das Projekt Mittelösch zu stemmen sei „gigantisch“.

Durch die unterschiedlichen Engagements der FEGI im Energiemix sei sie hoch liquide, und so hatte Rinninger gute Nachrichten für die Mitglieder, die einer Ausschüttung von zwei Prozent Dividende stimmten, wodurch so viel in der Kasse bleibt, dass man ein Jahr ohne Erträge überbrücken könnte, versicherte Josef Hodrus.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden auf Vorschlag von Martin Schwarz einstimmig entlastet. Er nahm die Gelegenheit wahr zu warnen, dass beim Thema Klima und Energie noch einiges auf die Menschheit zukommen werde und er noch mit vielen Diskussionen rechne. Denn Klimaschutz könne anfangs unrentabel sein, und man werde auch hier im Allgäu über Windräder diskutieren müssen. Der volkswirtschaftliche Schaden durch den Klimawandel sei jetzt schon immens, allerdings sei das den Allgäuern nicht so leicht zu vermitteln. „Die sind froh, dass es bei uns etwas wärmer wird“, scherzte Schwarz.

Bei den Ausblicken berichtete Hellen Maus, dass die FEGI PV-Freiflächenanlagen sondiere. Bei der BEI stehen Nachverdichtungen an. Bis 2022 soll zirka ein Megawatt an Neuanschlüssen für die Fernwärme hinzukommen, unter anderem werde der Neubau im Schulzentrum im Herbst 2021 zur Bautrocknung angeschlossen. Der Vollausbau des Neubaugebiets Mittelösch sei bis Ende 2022 zu erwarten.

Volksbank-Vorstand Josef Hodrus, der die FEGI vor zwölf Jahren maßgeblich mitbegründet und entwickelt hat, musste sein Amt abgeben, weil er im Frühjahr in den Aufsichtsrat der DZ-Bank gewählt wurde und gemäß der europäischen Regeln er keine weiteren Ehrenämter bekleiden dürfe. Er bedaure das sehr, werde aber auch künftig gern mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Verabschiedet wurde auch Aufsichtsratsmitglied und Stadtrat Gebhard Mayer, der die Altersgrenze erreicht hat. Er war ebenfalls ein Mann der ersten Stunde und erinnerte an die harten Diskussionen im Gemeinderat wegen des Nahwärmenetzes in der Stadt. In der Altstadt gebe es immer noch Hausbesitzer, die keinen Anschluss wollen, bedauerte er. An der FEGI freute ihn neben dem Engagement für den Klimaschutz und erneuerbare Energien immer auch das unkomplizierte Zusammenwirken von württembergischer und bayerischer Seite.