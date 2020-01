Federspiel interpretieren Volksmusik neu

Die Gruppe Federspiel präsentiert am Samstag, 1. Februar, im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentöne“ um 20 Uhr, im Adlersaal Isny ihr aktuelles Programm „Wolperting“. Die Band interpretiert laut Ankündigung die volksmusikalischen Tradition von allen Seiten neu – sowohl geografisch als auch stilistisch – und begeistert dabei durch Spielfreude, Lust am Experimentieren und große Virtuosität. Karten gibt es im Büro für Tourismus im Kurhaus, Unterer Grabenweg 18, per Telefon unter der 07562 / 975630, per E-Mail an info@isny-tourismus.de oder online über www.reservix.de. Informationen zum Zwischentöne-Programm im Internet unter www.isny.de