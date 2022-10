FDP will nachhaltiges Bauen belohnen

Die FDP Isny und weitere Interessierte haben das neue Gebäude von „Allgäuer Bauelemente“ besichtigt. Die Teilnehmer des Rundgangs ließen sich von Bauherr Claus Menz und seinem Mieter Kevin Ehrhardt von Ewatec durch die Räume führen.

„Stabile Betonmauern, gedämmt und gut durchdachte Arbeitswege ergeben das Gefühl, dass hier effizient, energiesparend und nachhaltig gebaut wurde“, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Eine 150-Kilowatt-PV-Anlage auf dem Dach werde dort bald noch ihren Platz finden. In allen Räumen seien LEDs verbaut worden. Eine Heizung gebe es nur in den Büroräumen. Ein Solarpanel unterstützt laut Mitteilung das Obergeschoss, in dem sich das Fitnessstudio Peaks befindet. In den Lagern bleibe die Wärme im Raum. Schnelllauftore verhindern demnach das Auskühlen beim Be- und Entladen.

Claus Menz stellte sich den Fragen der Besucher. Auch die Frage nach Fördermitteln konnte er beantworten, so die FDP. „Nichts von all den Geldern wurden benötigt, um dieses Projekt zu gestalten. Ein guter Architekt, der mit klarer Linie arbeitet und nicht notwendige Dinge streicht, kann die Kosten auch in der heutigen Zeit für den Bauherrn im Zaum halten. Von der Stadt Isny würde er sich noch weniger Bürokratie wünschen und kürzere Bearbeitungszeiten“, wird Menz. in der Pressemitteilung zitiert. Und weiter: „Vielleicht ist das der neue Weg, dass sich mehrere Firmen gemeinsam für ein Bauprojekt entscheiden und die nicht mehr üppigen Baugebiete sinnvoll und so effizient möglich ausnutzen. Deshalb sollte es einfacher werden, dass man in die Höhe bauen darf“.

Die Politik, so die FDP, habe hier noch einiges zu tun – Genehmigungsverfahren verkürzen und auf mehrstöckige Gebäude setzen. Zudem sollten nachhaltige Bauweisen mit Prämien oder einer einmaligen Steuersenkung belohnt werden, wünscht sich Alexander Ort vom FDP-Ortsverband.