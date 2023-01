FDP Isny erhält prominente Unterstützung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt des neuen Jahres repräsentierte eine kleine Delegation der Ortsgruppe die Isnyer FDP beim Neujahresempfang der FDP in Ravensburg. Hauptredner waren FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Gastgeber Benjamin Strasser (Mitglied des Bundestags und Parlamentarischer Staatssekretär). Die Herausforderungen der FDP in der Koalition, sowie deren besondere Verantwortung wurden an dem Abend deutlich. Besonders erfreulich sowie konstruktiv war der Austausch und Dialog zwischen Bundespolitik und Kommunalpolitik. Wichtige Themen wie Bildung (Neubau der Verbundschule Isny), Energieversorgung und Demokratie wurden besprochen. Die Ortsgruppe Isny bekräftigte im Austausch mit dem Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, dass sie bereit und gewillt ist, bei den Kommunalwahlen 2024 mit einem starken Team anzutreten, um eine erstmalige Repräsentanz im Gemeinderat zu erhalten.