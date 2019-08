FC Isny will sich nicht unter Druck setzen

Bezirksligaabsteiger FC Isny empfängt am Sonntag im Topspiel des zweiten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A III den Vizemeister Türk SV Wangen. Anpfiff im Rainstadion ist um 15 Uhr.

In der vergangenen Saison landete der einstige Verbands- und langjährige Landesligist FC Isny mit nur drei Siegen aus 32 Spielen in der Fußball-Bezirksliga auf dem letzten Tabellenplatz und musste in die A-Klasse absteigen. Wichtige Spieler, wie Egzon Kabashi (SV Maierhöfen-Grünenbach), Tobias Baumann (SV Bergatreute) und Nico Schüle (FV Rot-Weiß Weiler), verließen den Verein. Dafür konnten unter anderen die Rückkehrer Dominik Pfanz (TV Bad Grönenbach) und Jan Raab (FC Kempten) begrüßt werden. „Ich denke, dass wir mit unseren Neuzugängen die Abgänge gut kompensieren können“, sagt Thomas Budde, der Trainer Simon Stiller künftig als Co-Trainer unterstützen wird.

„Da ist Qualität im Kader“

Da die Auftaktpartie beim Mitabsteiger SC-Unterzeil-Reichenhofen verlegt wurde, bestreiten die Isnyer gegen den Türk SV ihr erstes Ligaspiel. „Nach dem letzten Jahr ist es für uns natürlich wichtig, dass wir gut aus den Startlöchern kommen“, sagt Budde. „Ziel sollte schon sein, drei Punkte in Isny zu behalten.“ Den Gegner beobachtete der Co-Trainer vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen den FC Wangen II. „Da ist schon auch Qualität im Kader“,sagt Budde.

Den sofortigen Wiederaufstieg hat der FCI nicht als Saisonziel ausgegeben. „Wir wollen uns nicht gleich unter Druck setzen und sagen, die Meisterschaft muss das Ziel sein“, erklärt Budde. „In erster Linie wollen wir uns erstmal in unserem Spiel wieder festigen und dann schauen, dass wir vorne dabei sind.“

Ayhan Tarhan, der seinen Bruder Orhan als Trainer des Türk SV Wangen ablöste, blickt nach dem in der Relegation verpassten Bezirksligaaufstieg, teilweise hohen Testspiel- (0:10 gegen Beuren) und Pokalniederlagen (2:9 in Scheidegg), der gewonnenen Wangener Fußball-Stadtmeisterschaft sowie dem Auftakt-Remis gegen den Stadtrivalen guten Mutes in die Zukunft. „Ich denke, wir werden für jeden ein unangenehmer Gegner sein. Wenn alle da sind, haben wir einen großen und guten Kader“, der fast identisch mit dem des Vorjahres ist.

Auch gegen Isny, für Tarhan der „Favorit in der A-Klasse“, muss der Trainer noch auf einige Urlauber verzichten. Dennoch hofft er auf einen Sieg: „Wir haben gegen den FC Wangen II sehr viele Chancen gehabt, leider haben wir keine nutzen können.“ Mit Matthias Güttinger, Chris Schmähl, Thomas Schröpfer, Burak Altas und Neuzugang Tolga Korkmaz steht eine ganze Reihe von Spielern in Diensten des Vizemeisters, die ihre Fußballschuhe schon für den FC Isny schnürten. Im Gegenzug wechselte Ayhan Tarhans Neffe Kerim in der Sommerpause zum FCI. „Das hat dann schon Derbycharakter“, meint der Türk-SV-Trainer, selbst ebenfalls aus Isny.