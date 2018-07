FC Isny verliert mit 1:2

Der FC Isny hat am Mittwochabend gegen den FV Bad Schussenried verloren. Der Fußball-Landesligist unterlag dem Tabellennachbarn mit 1:2.

Nach der vom FC Isny dominierten ersten Halbzeit stand es noch 0:0, doch am Ende siegten die Bad Schussenrieder. Wolfgang Schlaucher vom FV Bad Schussenried schoss das erste Tor in der 70. Minute. In der 78. Minute sorgte Dominic Wagner vom FC Isny dann für den Ausgleich.

Die Isnyer setzten in den Schlussminuten alles daran, das Spiel zu gewinnen. Doch in der 85. Minute holte Ayar Osman vom FV Bad Schussenried schließlich zum Siegestreffer aus. Die große Schwäche der Isnyer lag im erfolgreichen Torabschluss.

Wie berichtet, war der Druck auf den FC Isny nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Harthausen groß. Es stand viel auf dem Spiel. Die Partie in Bad Schussenried verfolgten rund 100 Zuschauer. Die Gastgeber zeigten erneut, wie heimstark sie sind. Das hatte erst kürzlich der Tabellenzweite TSV Berg erfahren müssen, der über ein 1:1 nicht hinauskam. (syr)