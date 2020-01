Faszination Fernwanderweg

Wunderschöne Küsten, felsige Klippen und sandige Wege, gesäumt von Leuchttürmen. Carina Harrer erzählte am vergangenen Samstag von ihrer Tour auf dem „O Camiño dos Faros“, einem Pilgerweg an der Küste Nordspaniens.

Der so genannte „Weg entlang der Leuchttürme“ folgt auf einer Länge von zweihundert Kilometern dem Küstenprofil der „Costa da Marte“. Carina Harrer, Mitglied des Schwäbischen Albvereins und seit mehreren Jahren auf etlichen Fernwanderwegen unterwegs, ging 2016 erstmals den „Camiño dos Faros“, als dieser gerade erst neu erschlossen war.

Im Paul-Fagius-Haus erzählte sie von ihrer Tour und zeigte beeindruckende Bilder. Der Weg, auf dem man etwa zwei Wochen unterwegs ist, beginnt in der kleinen Walfängerstadt Malpica und endet am Kap Finisterre. Wer dort ankommt, hat beeindruckende Klippen gesehen, bergige Küstenabschnitte, Hafenstädte und versteckte Strände.

Die Bilder, die Carina Harrer zeigt, faszinieren und möchten einen selbst aufbrechen lassen. Immer wieder stehen Leuchttürme entlang des Weges, manche sehr alt und nicht mehr in Betrieb, andere künstlerisch ausgestaltet und beeindruckend in ihrer Größe. Harrer berichtet auch von den Kreuzen der Verstorbenen auf See und erinnert an das Schiffsunglück der Prestige 2002, dessen Folgen an der Küste teils noch sichtbar sind.

2018 ist sie diesen Weg noch einmal gelaufen, dieses Mal, um einen ersten Reiseführer über den „Camiño dos Faros“ für den Conrad-Stein-Verlag zu verfassen. Das Ankommen am Ziel bei solchen Wanderungen sei zwar mit großer Freude verbunden, doch zugleich möchte man diesen wunderschönen Weg auch gar nicht beenden.

Carina Harrer erzählt, dass sie auf der letzten Etappe ihrer Wege immer das Tempo verlangsame, um die Eindrücke noch einmal wirklich zu genießen. In den vergangenen Jahren ist die junge Isnyerin viele solcher Wege gegangen, die meisten davon länger als der „Camiño dos Faros“. Die verschiedenen Routen des Jakobswegs durch ganz Europa, sowie alpine Strecken, wie beispielsweise die Umrundung des Mont Blancs – jedes Jahr geht Carina Harrer mehrere dieser Fernwanderwege.

Das Ankommen und der Alltag danach kann in diesem Fall durchaus eine Umstellung erfordern. Das Leben unterwegs sei deutlich einfacher, meint Carina Harrer, doch das Laufen in der Natur bleibe ihre Form abzuschalten. Sie bekräftigt, kein Opfer von Hape Kerkeling zu sein. Es sei ein Kindheitstraum gewesen, den Jakobsweg zu gehen, die anderen Touren folgten.

Im Prinzip kann jeder mit der nötigen Motivation zu solchen Wanderungen aufbrechen, doch je mehr man davor läuft, desto leichter fällt ist. Denn auch die Stille kann belastend sein und emotional fordernd. Wer dann zusätzlich körperlich sehr zu kämpfen hat, kann die wunderschönen Wege womöglich nicht so befreit genießen.

Trotz zahlreichen Begegnungen mit unberührter Natur, berichtet Harrer auch, dass die Folgen des Klimawandels unterwegs spürbar seien. Zerstörerische Waldbrände in Spanien oder Wetterveränderungen, wie deutlich wärmere Winter, sind Zeichen, die sie vor Ort wahrgenommen und gesehen hat. Nachhaltigkeit und ein dauerhaft schonender Umgang mit der Natur sind ihr daher sehr wichtig.

Es werden weitere Touren folgen und wer kann, sollte einmal die Chance ergreifen Carina Harrer zuzuhören und sie auf ihren faszinierenden Strecken, wie dem „Camiño dos Faros“, zu begleiten.