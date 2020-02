„Fastensuppen-Essen“ bis Ostern startet diesen Freitag

(sz) Sieben Wochen lang Routinen des Alltags hinterfragen, neue Perspektiven einnehmen und entdecken, worauf es ankommt im Leben: Seit mehr als 30 Jahre lädt die bundesweite Fastenaktion „7 Wochen ohne...“ dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu gestalten. Auch die Offene Behindertenarbeit Isny (OBA) und die beiden Kirchengemeinden beteiligen sich ab diesen Freitag, 28. Februar, im Rahmen des Café-Treffs um 12 Uhr in der gotischen Halle des Paul-Fagius-Hauses. Motto in diesem Jahr ist „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“, es soll dazu ermuntern, auch in schwierigen Lebensphasen nicht zu übersehen, wie viel Verstand, Mut und Können in einem selbst, in den Familien und Freundeskreisen steckt. Mit Zuversicht soll es gelingen, aus Krisen zu lernen und neue Wege zu entdecken.

Das gemeinsame Essen der „Fastensuppe“ im Paul-Fagius-Haus beginnt jeweils mit einem kurzen, wöchentlichen, ökumenischen Impuls, auch Gespräch und Begegnungen sollen nicht zu kurz kommen. Der Reinerlös der Aktion kommt 2020 dem Kinderdorf „Mariphil“ zugute. Nähere Informationen gibt es bei der OBA, bei Hermann Diehm oder Dorothee Grözinger. Der Fastenkalender ist online zu finden unter: