Farbenprächtige Landschaften und bewegte Körper

mit einer Vernissage am Samstag, 24. September, eröffnet um 16 Uhr die Werkschau „Herwig Schubert. Malerei und Zeichnung“ in der Städtischen Galerie im Schloss Isny. Erstmals nach dem Tod des Künstlers präsentiert die Doppelausstellung mit der Galerie Huber in Kißlegg eine Auswahl seiner Gemälde und Zeichnungen. Zur Einführung spricht Nikolaus Schaffer, Kunsthistoriker und ehemaliger Kurator am Museum Salzburg.

Herwig Schubert, 1926 in Salzburg geboren, war eng mit dem Allgäu verbunden. 1990 verlegte er seinen Lebensmittelpunkt in die Region, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2019 zurückgezogen lebte und arbeitete. Seit 1955 war er freischaffender Künstler und lehrte an der Akademie für angewandte Kunst Istanbul sowie an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Schuberts große Leidenschaft war das Malen und Zeichnen von wilden, farbenprächtigen Landschaften und Körpern in Umriss und Bewegung. Nie abstrakt, vielmehr konkret beschränkt sich seine Bildwelt auf menschliche Figuren und die unberührten Landschaften des Nordens. Sein Leben lang zog es den Künstler in die ungezähmte Natur Skandinaviens, die kanadische Wildnis, nach Grönland, Spitzbergen und Island. Fasziniert vom klaren Licht, der Farbigkeit und Großartigkeit der weiten, menschenleeren Landschaften schuf er – teils über Jahre hinweg und fernab des Kunstmarktes – großformatige, mehrschichtige, abstrahierte Landschaftsbilder. Daneben entstanden Figuren, oft weibliche Akte, einzeln, zu zweit oder in Gruppen, gezeichnet in energischen Strichen mit Bleistift, Rötel, Tusche und transparent weiß oder pastellfarben übermalt, teilt das Kulturbüro Isny in einem Schreiben mit.

Bis zum 8. Januar 2023 zeigt die Städtische Galerie im Schloss Isny ausgewählte Gemälde und Zeichnungen von Herwig Schubert. Die Vernissage zur Werkschau findet am Samstag, 24. September, 16 Uhr, statt. Nach der Begrüßung durch Elisabeth Olberz vom Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH, führt Nikolaus Schaffer, Kunsthistoriker und ehemaliger Kurator des Museums Salzburg, in die Ausstellung ein. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Susanne (Querflöte) und Marlen Eyhorn (Violoncello).