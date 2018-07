Family Stiftung macht Kindern eine Freude

Rund 300 Kindern die in Heimen leben oder zur Weihnachtszeit im Kinderkrankenhaus sind, will die Dethleffs Family Stiftung eine kleine Freude machen. Mit dem Weihnachtsmobil fährt ein Weihnachtsmann zu den insgesamt elf Anlaufstellen zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb und verteilt kleine Geschenktütchen mit Süßigkeiten und Spielzeug für die Kinder. Finanziert wird die Aktion durch Spendengelder der Dethleffs Family Stiftung. Sylke Roth von Dethleffs erklärt: „Wir wollen Familien mit Schicksalsschlägen in der Region helfen.“ Erstmals dieses Jahr, ist die Leutkircher Tafel mit auf der Route eingeplant. Den Weihnachtsmann gibt der Geschäftsführer der Firma Ulmer Zeitarbeit, Walter Zeller, schon seit einigen Jahren: „Es gibt auch belastbare Termine, zum Beispiel das Kinderhospiz.“ Darauf müsse man sich einstellen. Desöfteren wird er von seiner Frau Gerhilde Zeller unterstützt und auch die Angestellten der Firma helfen mit, denn „es muss ja auch Jemand den Geschenke-Sack tragen“, so Zeller. Die Stationen erhalten von Dethleffs eine kleine Erinnerung in Form einer mit 100 Euro angereicherten Spardose in Wohnwagen-Form. Heute startet der Weihnachtsmann Walter Zeller mit dem Weihnachtsmobil. Die Aktion läuft bis 23. Dezember. (loe)