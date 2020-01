Familienzentrum St. Josef erweitert Angebote

Der Familientreff des katholischen Familienzentrums St. Josef in der Kemptener Straße 8 hat nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch einen neuen Namen bekommen. Es heißt jetzt „KIEZ“ – für Familien-, Interessierte-, Eltern-Zentrum. Dort gibt es ab Februar viele neue Angebote für alt und jung. Start ist laut Mitteilung am Montag, 3. Februar, ein Bastelangebot: „Hausschuhe selbst filzen“. Das KIEZ-Team freut sich auf regen Besuch.

In einem neu renovierten Raum ich auch ein „Spielesamstag“ geplant, zu dem Kinder von vier bis acht Jahren herzlich eingeladen sind. Da die räumlichen und personellen Kapazitäten begrenzt sind, werden die Plätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Eltern sollen an diesem Tag einmal im Monat die Möglichkeit haben, in Ruhe einzukaufen oder auch einen gemütlichen Vormittag zu verbringen. Das Anmeldeformular kann über die Homepage des Familienzentrums St. Josef heruntergeladen und ausgefüllt werden. Im neuen Veranstaltungsheft, das in vielen Isnyer Geschäften ausliegt oder auch über die Homepage eingesehen werden kann, finden sich Informationen zu den Kursen und Angeboten.

Nach drei Besuchen der „Lesewelten“ gemeinsam mit einem Kind oder der Teilnahme an den Themencafés mit Kaffee und Kuchen, können Eltern einen FF-Isny-Stempel ausgestellt bekommen.

Auch Senioren sind nicht nur zur „Generationenbrücke“ mit Geschichten von heute und früher, sondern zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Die Leitung des Familienzentrums St. Josef beabsichtigt mit dem KIEZ laut Ankündigung Raum für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft bieten und empfindet generationsübergreifende Projekte bereichernd für junge, wie auch ältere Menschen. Die Räumlichkeit ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich und kann, nach Absprache auch vermietet werden.

Im KIEZ finden in Kooperation neben der Nähstadt auch Geburtsvorbereitungskurse der „Hebammenpraxis L²“ statt. Lena Gleich und Lucia Sochor arbeiten Hand in Hand mit den Frauenärzten, um für die Eltern und ihr Kind zu jeder Zeit die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.