Familienkonzert mit „Double Drums“

Die „Double Drums“ präsentieren bei den Zwischentönen ihr Familienkonzertprogramm „Groovin‘ Kids“ am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr, im Kurhaus am Park in Isny. Wie Isny Marketing mitteilt, nimmt das Familienkonzert des Percussion-Duos die kleinen und großen Zuschauer mit in die Welt des Rhythmus. Dabei interagieren die beiden Vollblutmusiker mit dem Publikum, das staunt, lacht und auch selbst Teil der Rhythmen wird. Auch aus Alltags-gegenständen kann ein Musikinstrument werden. Eine Säge, ein Akkubohrer und Kartons werden hier umfunktioniert und in Rhythmus und Spaß umgewandelt. Karten für die Veranstaltung sind bei Isny Marketing – Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, Telefon: 07562 / 975630 und per E-Mail an info@isny-tourismus.de erhältlich oder über tickets.schwäbische.de