Familieneinkaufs- und Klimaschutztag in Isny

In Isny ist der Sonntag, 25. September, wieder ein verkaufsoffener Sonntag. Zusätzlich dazu gibt es auch einen „Energie- und Klimaschutztag“. Das teilt die Stadtverwaltung Isny in einer Vorschau mit.

„Isny macht auf“ heißt es beim verkaufsoffenen Sonntag. Dann lädt von 11.30 bis 16 Uhr der Isnyer Einzelhandel und ein buntes Rahmenprogramm die ganze Familie zum Bummeln ein. Die Herzen der Flohmarktliebhaber schlagen rund um den Marktplatz höher: An den Ständen, die sich in den angrenzenden Straßen aneinanderreihen, lässt sich allerhand Schönes, Praktisches, Seltenes und Kurioses finden. Beim Bücherflohmarkt kommen Leseratten auf ihre Kosten und in der Espantorstraße können die Kleinsten beim Kinderflohmarkt auf Schatzsuche gehen.

Wie jedes Jahr gehört der vom Regionalen Energieforum (REFI) organisierte Energie- und Klimaschutztag – von 11.30 bis 17 Uhr am Wassertor – zum bunten Treiben dazu. An zahlreichen Stationen wird rund um die Themen erneuerbare Energien, Energiesparen und E-Mobilität informiert. Es werden außerdem Möglichkeiten der Erzeugung regenerativen Stroms auf landwirtschaftlichen Flächen aufgezeigt. E-Autobesitzer, Betreiber von öffentlichen Ladesäulen und Fahrer von E-Rollern und E-Bikes erfahren, wie sie mit der THG-Quote Geld sparen können und Unternehmen können sich informieren, wie sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen und für Kunden und Mitarbeitende e-Ladesäulen zur Verfügung stellen können. Außerdem werden Elektrofahrzeuge ausgestellt und Fragen zu Reichweite und Lademöglichkeiten beantwortet. Weitere Infostände widmen sich der Nahwärmeversorgung in Isny.

Die Isnyer Gastronomie sorgt für eine gemütliche Verschnaufpause und hält Schmankerl und Erfrischungen bereit. Mittendrin erklingt Musik und für die Kinder gibt es lustige Mitmach-Aktionen.