Familienbrauerei Stolz in Isny feiert Jubiläum

Ein nicht alltägliches Fest mit 100 handverlesenen Gästen ist im Vorstadtadler gefeiert worden. Der Anlass: „100 Jahre Familienbrauerei Stolz.“ Juniorchef Johannes Stolz konnte hierzu seine Brauereikollegen aus der Region, die Prominenz des Rathauses und Ortsvorsteher, CDU-Parteifreunde, Delegierte der Industrie und Handelskammer (IHK), Kunden und Geschäftsfreunde, die Mitarbeiterschaft und die eigene Familie zum Festessen und Biergenuss einladen.

Steffi Böck, Journalistin und Brauereinachbarin, führte locker-galant durch den Jubiläums-Festabend. Die Vollgas-Brassband um Rafael Ohmayer sorgte zwischendurch für dezente musikalischen Unterhaltung, so dass das Gespräch an den Tischen nicht ausgebremst, sondern eher befördert wurde – eine Wohltat.

Bürgermeister Rainer Magenreuter fragte sich nach Berührungspunkten der Stadtverwaltung mit der Brauerei. Jahrgangs-Bieranstich, Kinderfest und fast bei jeder Festlichkeit sei das Stolz-Bier der Garant für Geselligkeit. Bezogen auf den Spruch auf der Speisekarte („voller STOLZ gehen wir nach Hause“) würde er persönlich gerne dafür plädieren, das „Allgäuer Stolz“ zu genießen – in Maßen.

Vier Eigenschaften der Allgäuer Mentalität

Brauerei-Geschäftsführerin Bianca Keybach kam die Aufgabe zu, das Stolz-Bier im württembergischen und bayrischen Allgäu zu platzieren. Sie nannte vier Eigenschaften der Allgäuer Mentalität, wie sie nach einer breit angelegten Umfrage bei der Allgäuer Festwoche in Kempten formuliert wurden: Ehrenwert-rechtschaffen, heilsam-ermutigend, friedlich-umgänglich, originell-eigenwillig. „Wer wollte bestreiten, dass diese Eigenschaften nicht haargenau auch auf die Brauerei Stolz zutreffen?“, so Keybach.

Bernd Grabherr, Delegierter der IHK Bodensee-Oberschwaben bewunderte das Stehvermögen der Familienbrauerei über 100 Jahre hinweg, wo doch in jedem mittelständigen Familienbetrieb und in jeder Generation Risiken und Herausforderungen gemeistert werden müssen. Der Schlüssel sei wohl die Fähigkeit zur Anpassung, das Am-Ball-Bleiben, das zähe Durchhalten. Und dann sei es wohl die Verliebtheit in die klassische Braukunst mit dem Geschick im Sudhaus, der konventionellen Gährung und der Geduld zur langsamen Ausreifung im kühlen Lagerkeller. Grabjerr lobte auch das differenzierte Getränkeangebot, das neben der Marke „Allgäuer Stolz“ die ganze Region Bodensee-Oberschwaben vorzüglich repräsentiere.

Familie Stolz hat sich vor fast 20 Jahren der Interessengemeinschaft „Brauer mit Leib und Seele“ angeschlossen. Für sie sprach Kollege Klaus Wunderlich am Festabend. „Was uns verbindet, ist die Verliebtheit mit der regionalen Landwirtschaft, aus der wir unsere Rohstoffe bekommen. Uns verbindet das saubere, ehrliche, handwerkliche Schaffen, uns verbindet letztendlich die gleiche Denke.“ Sein Wunsch für die nächsten 100 Jahre: „Wachsen, blühn, gedeihn – Gott gebe Glück und Segen drein.“

Auch persönliche Anmerkungen

Zum Abschluss der Grußworte kitzelte Steffi Böck aus Vater und Sohn, den beiden Geschäftsführern Hans und Johannes Stolz, noch ganz persönliche Anmerkungen heraus. Man sei als Kind bereits zwangsläufig in Gastronomie und Brauerei hineingewachsen. Und manchmal als Beifahrer mitgeschickt worden, damit der Fahrer am späten Nachmittag noch alle Abladestationen und vor allem rechtzeitig den Heimweg findet, rzählt Seniorchef Hans.

Der Junior blickte ebenfalls zurück: „Seit ich laufen kann, bin ich im Geschehen mittendrin.“ Die Brauerlehre und die Meisterprüfung gehöre freilich in jeder Generation obligatorisch dazu. Und dann gebe es da vor allem eine Mitarbeiterschaft im Betrieb, die universell einsetzbar sei und am gleichen Strang ziehe. Vater Hans schob Wichtiges nach: „Die Nachfolgefrage muss in jeder Generation möglich sein, auf der Grundlage der Ehrlichkeit und des Vertrauens.“ Und das tagaus tagein.

Ganz wichtig seien übrigens die verlässlichen Ehepartner an der Seite. Nur mit der Liebe zur Ehepartnerin und der Liebe zur Braukunst sei Langlebigkeit einer kleinen Brauerei garantiert.

Das große Jubiläumsfest für alle Isnyer findet am 12. und 13. Oktober auf dem Brauereigelände statt.