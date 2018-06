Falscher Bettler täuscht Hilflosigkeit vor

Hilflosigkeit vorgetäuscht hat offensichtlich am Dienstag ein Mann, der sich als taubstummer Bettler in Lindenberg ausgegeben hatte und von einer Frau fünf Euro erhielt. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 19.30 Uhr fiel derselben Frau in Isny auf dem Obi-Parkplatz in der Straße Am Bühlberg derselbe Mann auf, dem sie zuvor Geld gegeben hatte. Der Mann war mit seinem Auto unterwegs (dunkelblauer Opel mit französischem Kennzeichen) und entfernte sich, als auch er die Frau erkannte.