Fallende Inzidenz bringt Lockerungen für Handel und Gastronomie

Nach wochenlangem Stillstand wurden Einzelhändler und Gastronomen in Isny kürzlich mit raschen Änderungen der Corona-Maßnahmen konfrontiert, schreibt der Stadtmarketingverein Isny Aktiv in einer Mitteilung. Kaum war im Einzelhandel „Click & Meet“ wieder möglich, lässt die rapide unter den Grenzwert von 100 gefallene Inzidenz seit dieser Woche weitere Lockerungen zu.

Im Handel sind neue „Click & Meet“ Regeln in Kraft und die seit November geschlossene Gastronomie darf unter bestimmten Bedingungen die Innen- und Außenbereiche von 6 bis 21 Uhr wieder öffnen, schreibt der Verein.

Segen und Fluch der Wiedereröffnung

„Die Corona-Verordnung, das Öffnungskonzept, die sinkende Inzidenz und eine Vielzahl an sich gegenseitig bedingenden Maßnahmen von Bund und Ländern machen es Händlern und Gastronomen, aber auch Kunden in den letzten Tagen nicht einfach, zu verstehen, welche Regeln eigentlich gelten“, kommentiert Katrin Mechler, Leiterin der Geschäftsstelle Isny Aktiv und des Stadtmarketingbüros der Isny Marketing GmbH, deren Mitarbeiterinnen in ständigem Austausch mit Mitgliedern und Partner aus Wirtschaft und Gewerbe stehen und aktuelle Informationen bereit halten.

Gleichzeitig sei sie sehr froh, dass es insbesondere für die vom Lockdown schwer betroffenen Isnyer Lokale nun endlich wieder eine Perspektive gebe. Die Freude der Gastronomen über die überraschende Wiedereröffnung sei trotz vieler Unklarheiten enorm groß gewesen.

Tests, Daten und Zugangskontrolle

Drei Komponenten der aktuellen Regelungen, die für Handel und Gastronomie in unterschiedlichem Maß gelten - Terminbuchungen, Testnachweise oder alternativ Impf- oder Genesungsnachweise und die Kontaktdatenerhebung – stellen einen großen Mehraufwand dar, sowohl für Betreiber von Geschäften und Lokalen als auch für Kunden, heißt es.

Im Einzelhandel hängt die Testpflicht an der zugelassenen Kundenanzahl im jeweiligen Geschäft und daran, ob Termine ausgemacht werden müssen oder nicht. Beim Besuch von Lokalen ist der Nachweis über Test, Impfung oder Genesung zwingend vorgeschrieben „Am sinnvollsten ist es, nicht nur im Hinblick auf die Corona-Verordnung, sondern vor allem im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr, dass sich Kunden so oft wie möglich testen lassen“, meint Mechler. Bescheinigungen der Teststellen sind dann 24 Stunden gültig und berechtigen dazu weitere Einrichtungen zu besuchen.

Werbung für Luca App

Der Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten lässt sich am einfachsten mit der Luca App nachkommen, auch dafür wirbt Mechler unter Bürgern und Betrieben. „Im Einzelfall sollten Kunden sich telefonisch bei Geschäften und Lokalen melden, um zu erfahren, ob sie einen Termin und/oder einen Test brauchen“, empfiehlt Mechler.

Sie zeigt sich angesichts des aktuellen Regelwerks dennoch zuversichtlich, dass Gewerbetreibende praktikable Lösungen für die Umsetzung der zahlreichen neuen Vorgaben finden, und Bürger und Gäste der Stadt bald wieder Spaß am Stadtbummel und der Einkehr in Isny haben: „Die Isnyer Händler und die Teams in den Lokalen geben seit Wochen ihr Bestes um ihre Kunden zu erreichen und halten sich an die Vorgaben, das werden sie auch weiterhin tun. Auch wenn es zunächst noch schwierig für alle wird, überwiegt doch das Aufbruchsgefühl und die Hoffnung, dass auch reguläre Öffnungen bald wieder möglich sind.“