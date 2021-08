Fairtrade entdecken am Viehmarkt in Isny

Der Feierabendmarkt am Freitag, 20. August, gibt dem Thema „Fairer Handel“ einen Platz und präsentiert von 16 bis 20 Uhr am Viehmarkt fair gehandelte Produkte von Isnyer Geschäften. Der Markt lädt zum Probieren und Kennenlernen ein und zeigt, dass Kleidung, Handwerkskunst und auch die Kulinarik fair sein können, schreibt die Isny Marketing GmbH in einer Pressemitteilung.

Die Stände werden bestückt vom Café VESTA, Gabriele Bodenstein-Rasch, der Buchhandlung Mayer, dem Outdoor & Sport sowie von den Geschäftsgründerinnen Melanie Sturm und Dagmar Eger-Offel, die in Kürze in der Bergtorstraße Bio-Kinderkleidung, Erwachsenenkleidung aus Recyclingmaterial und Upcycling-Geschenkartikel anbieten. Der Weltladen präsentiert die eigens für Isny in Kooperation mit der Isny Marketing GmbH hergestellte faire Schokolade und wartet mit einem vielseitigen Probierangebot und einer Vielzahl fair gehandelter Produkte auf. Begleitet wird der Markt von der Musik der Westallgäuer Folkband „Brekkie´s Inn“ und ihrer schwäbisch-alemannischen Weltmusik.