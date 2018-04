Ein Seat hat sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Isnyer Roedstraße selbstständig gemacht. Wie die Polizei berichtet, war das Auto in nicht ausreichend gesichert, rollte rückwärts und prallte schließlich gegen einen geparkten VW Passat. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 5500 Euro.