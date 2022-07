Einen weißen VW Touran hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in einem Parkhaus in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße in Isny angefahren.

Der Sachschaden am Heck des VW kann nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 entgegen.