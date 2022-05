Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste ein 60 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Sonntag kurz nach 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Radler wollte laut Polizeibericht einem entgegenkommenden Auto den Vorrang gewähren und streifte beim Anhalten mit seinem Fahrrad einen geparkten Wagen. Der 60-Jährige kippte um, beschädigte dabei den geparkten Renault und verletzte sich leicht. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.