Fahrerin zertrümmert mit ihrem Jaguar Schaufensterscheibe eines Isnyer Lebensmittelgeschäfts

Gegen das Gebäude eines Lebensmittelgeschäfts am Bühlberg in Isny ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin gefahren.

Wie die Polizei berichtet, hatte die die Jaguar-Fahrerin mutmaßlich den Abstand unterschätzt und fuhr schwungvoll gegen die Mauer. Dabei ging unter anderem eine Schaufensterscheibe des Geschäfts zu Bruch, sodass ein Schaden von etwa 12 000 Euro entstand. Der Schaden am Jaguar der 74 Jahre alten Fahrerin wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.