Fahrerflucht mit mehreren Hundert Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Donnerstagvormittag zwischen 8 und 12.15 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Schlegelstraße 12 in Isny abgestellten VW Touran gestreift und anschließend laut Polizei das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562 / 976550.