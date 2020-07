Fahrerflucht an der unteren Stadtmauer

Auf dem Parkplatz an der unteren Stadtmauer in Isny hat am Mittwochmorgen zwischen 9 und 10.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel angefahren.

Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern suchte der Verursacher laut Polizeibericht das Weite. Derzeit gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass der Verursacher ein weißes Auto gefahren hat. Sachdienliche Hinweise nimmt in diesem Zusammenhang der Polizeiposten Isny entgegen.