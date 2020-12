Fahrer nach Kollision mit Verkehrsinsel verletzt

Bei einem Unfall auf der Lindauer Straße in Isny ist am Dienstag kurz vor 18 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 56 Jahre alte Mann fuhr laut Pressemitteilung der Polizei gegen eine Verkehrsinsel auf Höhe eines Schnellrestaurants. Der Mann musste von Rettungsdienst und vom Notarzt an der Unfallstelle ambulant behandelt werden. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.