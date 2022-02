Fahrer muss bei Großholzleute ausweichen und kollidiert mit Leitplanke

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Freitag gegen 9 Uhr auf der B 12 bei Isny/Großholzleute. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve beim Parkplatz „Durchstich“ in Fahrtrichtung Kempten ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, heißt es im Polizeibericht.

Ein 30-jähriger Ford-Fahrer konnte demnach zwar gerade noch ausweichen und einen Unfall mit dem Entgegenkommenden verhindern, kollidierte aber anschließend mit einer Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Kißlegg unter Tel. 07563 / 9099-0 entgegen.