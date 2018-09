Fahrer flieht nach Unfall bei Kleinhaslach

Ein Stromausfall hat am Freitagvormittag in Trossingen für Aufregung gesorgt. Ein Tiefbauunternehmer hatte bei Straßenbauarbeiten ein 20 000-Volt-Kabel beschädigt - und damit für einen Stromausfall in Trossingen und Schura gesorgt. Während über 90 Prozent des Stadtgebiets wieder nach etwa 30 Minuten mit Strom versorgt war, blieben Teile des Schwabenparks und die Gottlieb-Daimler-Straße auch am Nachmittag ohne Strom. Letztlich rückten die Stadtwerke mit zwei Notstromaggregaten an.