Fahrer bleiben bei Unfall unverletzt

Ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Montag bei einem Unfall in Isny entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Peugeot am Montag gegen 15.45 Uhr die Bundesstraße 12 aus Richtung Großholzleute in Richtung Isny. Etwa auf Höhe Kleinholzleute geriet er aus Unachtsamkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort streifte er den entgegenkommenden Renault eines 69-jährigen Autofahrers. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.