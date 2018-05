Fachpersonal wird für die Jugendarbeit benötigt

Die Visitation der evangelischen Nikolaigemeinde hat kurz vor Pfingsten mit einem Gemeindeforum begonnen. Dabei trafen sich knapp 70 Gemeindeglieder, Mitarbeiter, Gäste der katholischen Kirchengemeinde und auch Bürgermeister Rainer Magenreuter. Die Themenbereiche Kirchenmusik, Jugendarbeit, Klinikseelsorge, Hospitalstiftung und Ökumene sollten dargestellt werden. Unter anderem wurde deutlich, dass die Arbeit mit der Jugend durch ehrenamtliche Leitung nicht mehr zu leisten ist.

Die Visitationsordnung der evangelischen Landeskirche Württemberg ordnet den regelmäßigen Besuchsdienst einer Gemeinde an, den der Dekan gemeinsam mit dem Schuldekan eines Kirchenbezirkes alle sechs bis acht Jahre durchführt.

Die beiden Verantwortungsträger (Visitatoren) sollen im Laufe einiger Wochen durch Gespräche und Sitzungen möglichst viel davon wahrnehmen können, wie Menschen an einem Ort die Arbeit der Gemeinde von innen und von außen sehen: Was sind wir und was haben wir? Dankbarkeit, Evangelium, Anregungen und auch Kritik soll zur Sprache kommen. Am Ende soll mit dem Kirchengemeinderat beraten werden, was in Zukunft wichtig sein könnte.

Pfarrer Stefan Ziegler eröffnete die Versammlung mit dem Bild vom Geschenkpäckchen, das man jetzt gemeinsam auspacke. Es erscheine im Innern das uralte und zeitlos gültige Geschenk an die Kirche, nämlich die Verheißung des Herrn: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin.“ Das andere sei mehr die Frage, „ob das, was wir tun, vom Geist Gottes „getrieben ist“.

Im Themenblock Kirchenmusik wurden Posaunenchor, Jugendband, Kirchenchor, Projektchor und der Organisten-Dienst dargestellt. Irene Bonelli von der katholischen Seite erzählte von den gemeinsamen Projekten, und dass die beiden Kirchenchöre nicht nur gemeinsame Auftritte hätten, sondern auch monatlich gemütlich zusammensitzen.

Bezüglich kirchlicher Jugendarbeit wurde mitgeteilt, dass die Arbeit mit der Jugend durch ehrenamtliche Leitung nicht mehr zu leisten sei. Es bedürfe hauptamtlichen Fachpersonals, das im Verbund mit städtischer und schulischer Hilfe und möglichst auch überkonfessionell mit Jugendlichen ganzheitlich arbeite und freilich auch ehrenamtliche Mitareiterschaft anleite.

Die Hospitalstiftung wird vom Kirchengemeinderat in Zusammenarbeit mit dem „Hospitalpfleger“ verwaltet – und das seit Jahrhunderten. Aus dem „Pfründnerhaus“ zum Heiligen Geist aus dem 15. Jahrhundert stamme das Vermögen, auf dessen Spitalgrund zum Beispiel das Stephanuswerk, Siloah und die Sonnenhalde gebaut worden seien.

Bürgermeister Rainer Magenreuter konnte hinzufügen, dass die Stadtumgehung, die B 12, nur mithilfe der Hospitalstiftung möglich gewesen sei.

Für die Flüchtlingsunterkünfte und -betreuung, Interimslösungen für Kindergarten und Schulen, sei Siloah für die Stadt ein geradezu unentbehrliches Geschenk.

Von katholischer Seite wurde die wachsende ökumenische Zusammenarbeit als zukunftsweisend betrachtet. In Amtsverständnis des geweihten Priesters liege noch eine wesentliche Hürde, wurde betont. Dass man trotzdem einander eucharistische Gastfreundschaft anbiete und gelegentlicher Kanzeltausch zeige, was an der Basis möglich sei. Zum Beispiel gemeinsame Feste oder bei der geschwisterlichen Zusammenarbeit in der Hospizgruppe, sei modellhaft die Einheit der Kirche spürbar. Die beiden Klinikseelsorger Michael Mitt und Manfred Scheffeck verzichteten auf lange Erklärungen, projizierten drei Stichworte an die Wand: „Zuhören, Schweigen, Resonanz anbieten.“ Letzteres bedeute, das Leben im Licht des Evangeliums zu reflektieren.