Facharzt spricht über Husten in Corona-Zeiten

Im Medienhaus des Schwäbischen Verlages in Ravensburg spricht am Montag, 19. Oktober, der Chefarzt der Pädiatrischen Pneumologie und Allergologie an den Fachkliniken Wangen Prof. Dr. Josef Rosenecker zum Thema „In Zeiten der Corona-Pandemie: Mein Kind hustet“.

Das Brot ist geschmiert und die Trinkflasche gefüllt, die Schultasche oder der Kindergartenrucksack ist gepackt: Startklar steht das Kind im Hausflur. Und plötzlich hustet es. Anzeichen für das Coronavirus oder nur eine Erkältung? Was früher kaum Grund zur Sorge war, verunsichert nun Eltern: Kann ich mein Kind noch in die Schule oder den Kindergarten schicken, wenn es einen Husten oder Schnupfen hat?

Aufgrund der großen Nachfrage steht der Vortrag am Montag ab 19 Uhr für alle als Livestream auf dem Youtubekanal der Waldburg-Zeil Kliniken zur Verfügung. (https://www.youtube.com/channel/UCXzQOJVeQ4vpxmCEV14MPmg).

Ab 20. Oktober steht der etwa anderthalbstündige Vortrag auch als Video auf dem Youtube-Kanal der Waldburg-Zeil Kliniken zur Verfügung.