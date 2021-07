Facebook-Kolumne: Du weißt, dass Du aus Isny bist, wenn...Anziehungskräfte sinnvoll walten

Magnetfischen. Angeblich ein neuer Trend in Deutschland. Fische verirren sich jedoch nur dann an den silbernen Köder, wenn der Angelhaken vom letzten „Catch and Release“ noch im Maul steckt. Gemeint ist nämlich das Angeln nach Altmetall: Ein sogenannter Berge- oder Suchmagnet wird an einem Seil durchs Gewässer gezogen. Je nach Stärke können so wertvolle Münzen, Drahtzäune, Zahnspangen und Traktoren aus ihrem feuchten Grab gezogen werden.

Und Fahrräder natürlich. Vor allem Fahrräder. Zumindest aus dem Nägelesweiher in der Isnyer Vorstadt. So geschehen an einem Sommerwochenende anno 2021. Jörg B., Mitglied der Facebook-Gruppe der SZ, lässt verlauten, dieses schöne neue Hobby gerade mit seinem Sohn ausprobiert zu haben. Fünf Drahtesel, vier davon flugunfähige Exemplare des Herstellers „Pegasus“, seien innerhalb 15 Minuten von ihnen geborgen worden. Der rostige Metallschrott stehe nun gut sichtbar an einer Bank am Weiher. Die weitere Entsorgung übernimmt dann – ja – wer eigentlich? Jörg B. vermutet, dass es sich bei den Fahrrädern um Diebesgut handeln könnte, dessen sich die Langfinger auf so umweltverachtende Weise entledigt haben.

Immer wieder ein zurecht heißdiskutiertes Thema in der Facebookgruppe: wilder Müll. Auch am Baggersee. Momentan zu Land, doch vielleicht auch bald zu Wasser. Wäre es ein Kompromiss, wenn die Feiernden ihren Unrat künftig mit etwas Magnetischem beschweren und versenken würden? Oder gleich inklusive des geklauten Einkaufwagens ins kühle Nass schöben? Der nächste Magnetfischer hätte ein Erfolgserlebnis, die Partygäste nur ein wenig Mehraufwand. Ironie off.

Übrigens: Bevor Sie selbst diesen Trendsport einmal ausprobieren, informieren Sie sich über Rechtliches auf https://www.erlaubnispflicht.de. Und sollten Sie als Schwimmer vom Wasser aus mal einen Magnetfischer bei der Arbeit beobachten, überlegen Sie, aus welchem Material Ihr Schmuck ist. Oder Ihr Herzschrittmacher.