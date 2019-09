Fünfter interkommunaler Azubi-Tag

- Am fünften interkommunalen „Seminar zum Ausbildungsbeginn“ im Isnyer Rathaus haben 17 Auszubildende und Einführungspraktikanten aus den Verwaltungen der Region – Argenbühl, Isny, Kißlegg, Leutkirch und Wangen – teilgenommen. Wie die Stadtverwaltung Isny weiter mitteilt, hat Ausbildungsbeauftragte Melanie Felkel mit diesem zweitägigen Angebot in Zusammenarbeit mit der VHS Isny ein beliebtes Angebot für die Verwaltungsausbildung in der Region geschaffen.

Es ging in diesem Seminar, so die Stadtverwaltung weiter, bewusst nicht um Verwaltungsinhalte, sondern um Persönlichkeitsbildung und darum, den jungen Menschen das nötige Rüstzeug für das Berufsleben im Allgemeinen zu vermitteln. Am Arbeitsplatz gelten andere Regeln und Umgangsformen als in Schule und Familie, auch gilt es, sich für Lern- und Arbeitserfolg selbst gut zu organisieren. „Wenn ein Berufsstarter dabei unterstützt wird, trägt dass zur Freude an der Arbeit bei“, ist sich Melanie Felkel sicher. „Wir wollen den jungen Leuten einen guten Einstieg ins Berufsleben und den neuen Lebensabschnitt ermöglichen, denn davon profitieren alle Seiten“, sagte sie und weiß sich darin mit ihren Kollegen in den anderen Rathäusern einig.

Ausbildung ist auch in Rathäusern ein zentrales Thema. Die Stadt Isny nimmt laut eigener Mitteilung ihre Verantwortung als Arbeitgeber ernst und bildet regelmäßig aus. Für eine Ausbildung ab September 2020 können sich Interessierte noch bewerben. Dieses Jahr starten zwei Auszubildende im Isnyer Rathaus ins Berufsleben.