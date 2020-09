Expertin spricht über kleinbäuerliche Familien und fairen Handel

Kleinbäuerliche Familien rackern sich ab für den Anbau von Kaffee und leben doch am Existenzminimum. Weltmarktpreise liegen unter den Produktionskosten, und der Klimawandel drückt auf die Erträge. All das sind Themen des Vortrags „Interessiert uns (nicht) die Bohne?!“, den Bildungsreferentin Andrea Seitz am Mittwoch, 30. September, um 19.30 Uhr im Paul-Fagius-Haus hält.

„Gutes Leben für alle Menschen“ ist das Thema der Fairen Woche im September gewesen. Fairer Handel, „Fair Trade“, ist ein Baustein auf dem Weg in ein gutes Leben für alle Menschen. Isny hat den langen Weg zur Anerkennung als Fairtrade-Stadt geschafft. Der Titel wurde der Stadt dank vieler Initiativen vor Kurzem zugesprochen. Der Weg muss sich nun in konkreten Schritten und Aktionen fortsetzten. Vor allem auch durch Information, um die Menschen der Stadt und der Region mitzunehmen in eine gerechtere, friedlichere Welt, die die Menschen nicht mehr auf die Flucht treibt, sondern ihnen in ihrer Heimat ein gutes Leben ermöglicht.

Der Oikocredit-Förderkreis Baden-Württemberg leistet entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Mitglieder können auch Geld bei der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft anlegen, um damit die Situation vieler benachteiligter Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig zu verbessern. Der Isnyer Weltladen in der Bahnhofstraße nimmt das Vortragsangebot von Oikocredit wahr und hat die Bildungsreferentin für einen Vortragsabend gewinnen können.