Expertentipps beim Isnyer Wintersporttag

Das verschneite Voralpenland mit Schneeschuhen erkunden oder auf der Loipe durch die Allgäuer Winterlandschaft gleiten: die kalte Jahreszeit bietet einiges an Aktivitäten. Wer das einmal testen und sich zum Wintersportangebot informieren möchte, kann das bei den Isnyer Wintersporttag am Sonntag, 20. Januar, ab 13 Uhr machen.

Laut Pressemitteilung zeigen im Langlaufstadion der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG Langlauf-Profis Einsteigern, wie sie sich in Skating- oder klassischer Technik fortbewegen. Ein Skiausrüster stellt dafür Schuhe, Ski und Stöcke zur Verfügung. Das Fischer Racing Center bietet allen erfahrenen Skating-Läufern die Möglichkeit, die neusten Modelle zu testen. Die Skiläufer brauchen dafür nur eigene Schuhe für NNN-Bindung und ihre Stöcke.

Seit diesem Winter hat Isny einen neuen Pistenbully. Loipenwart Erhard Pferdt stellt beim Wintersporttag laut Ankündigung sein Gefährt vor, erläutert dessen Funktionsweise und die richtige Präparierung der Loipen. Von ihm erfahren interessierte Besucher außerdem, wie die Beschneiung funktioniert und welche Loipen auch für Nachtschwärmer geöffnet sind.

Wie man sich mit Schneeschuhen bewegt, lernen Anfänger bei kurzen Schnuppertouren. Dafür können Schneeschuhe, Stöcke und Gamaschen geliehen werden.

Profis beimTraining zuschauen

Zum ersten Mal lassen sich beim Isnyer Wintersporttag laut Veranstalter auch Profis über die Schulter blicken: Im Rahmen des DSV Talenttages Skilanglauf geben Trainer und junge Athleten des „Stützpunkts Region Allgäu Ski nordisch“ Einblick in ihr Training. Dabei dürfen die kleinen Besucher im Alter von fünf bis zehn Jahren reinschnuppern und mitmachen. Katrin Vallet, ehemalige Profi-Langläuferin und früheres Mitglied der Nationalmannschaft unterstützt beim Training und gibt persönliche Tipps rund ums Langlaufen. Für das leibliche Wohl sorgt der WSV Isny.

Von 13-14 Uhr können Kinder am Schnuppertraining teilnehmen, anschließend findet das Stützpunkttraining mit Katrin Vallet statt. Desweiteren steht sie mit Tipps rund ums Langlaufen von 16 bis 17 Uhr zur Verfügung.