Experte: Artenvielfalt in den Seen der Region verändert sich

Der Landschaftsarchitekt und Gewässerexperte Erhard Bolender steigt hinter dem Campingplatz am Beurener Badsee in sein Schlauchboot. Mit dabei hat er im wasserdichten Behälter Kartierungsunterlagen der vergangenen Jahre, Notizblock, Fotoapparat und eine Art Gartenrechen mit Teleskopstange.

Neben Wasserchemikern und -biologen ist Bolender nämlich für die Kartierung, also für die Beobachtung und Nachweisführung der Wasserpflanzen von 30 Seen zuständig, die etwa alle vier Jahre durchgeführt wird.

Die Fachleute beobachten und vermessen die Zunahme oder Abnahme bestimmter Wasserpflanzen und deren Vitalität. Sie nehmen die Daten in die Makrophytenkartierung Oberschwabens auf und vergleichen sie mit der letzten Kartierung von 2015. Dabei wird zwischen den unter Wasser lebenden Pflanzen und den Schwimmblattpflanzen unterschieden.

Erhard Boldender hält mit dem Rechen das Tausendblatt. Im Hintergrund ist eine Biberburg zu sehen. (Foto: Walter Schmid)

„Beide sind wichtig für intakte Gewässer. Wenn Pflanzen verschwinden, ist höchste Alarmstufe angezeigt. Dann wird nämlich das Algenwachstum beschleunigt und es bleibt unausweichlich eine trübe Brühe zurück“, so Bolenders Erfahrung.

Mehr als 2000 stehende Wasserflächen

In der Oberschwäbischen Landschaft gibt es mehr als 2000 stehende Wasserflächen, die durch intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung in hohem Maß mit Pflanzennährstoffen wie Nitraten und Phosphaten belastet sind. Auch der Beurener Badsee, ein Überbleibsel des Rheingletschers, muss diesbezüglich einiges aushalten. Der Experte sieht die Artenvielfalt auch hier bedroht.

Erhard Bolender schippert dem schilfbewachsenen Ufer entlang in östlicher Richtung zu großflächigen vitalen Beständen der Gelben Teichrose. Aus zwei Metern Tiefe holt er mit seinem Rechen das „Tausendblatt“ nach oben.

Nach seiner Erinnerung habe sich in dieser Region die Pflanzenwelt zwar nicht wesentlich verschlechtert, doch noch vor rund 20 Jahren sei die Weiße Teichrose hier großflächig heimisch gewesen und seither stetig auf dem Rückzug. Am langgestreckten Südufer des Badsees werden an diesem Augusttag 2019 nur noch klägliche drei Weiße Teichrosen gesichtet. Bolenders Prognose: „In vier Jahren wird sie vollends verschwunden sein.“

Entlang des Südufers gibt es an Privatgrundstücken einige Einstiege ins Wasser. An diesen Stellen ist deutlich sichtbar auch das Wachstum der Gelben Teichrose zurückgedrängt. Unter überhängenden Sträuchern hat eine Biberfamilie mit Ästen eine mächtige Biberburg errichtet. In westlicher Richtung schwimmt ein rund 30 Quadratmeter großer „Teppich“ von Wurzelwerk der Gelben Teichrose. „Ich gehe davon aus, dass diesen Schaden der gefräßige Biber angerichtet hat – ein ausgesprochener Vegetarier.“

Zu viele Pflanzennährstoffe im Wasser

Nur noch eine einzige Weiße Teichrose wird in der nordwestlichen Seeregion ausgemacht, allerdings auch eine massive Verlandungstendenz durch die bewirtschaftete Hanglage, die zu viel Pflanzennährstoffe ins Wasser einbringt. Fast am Ausgangspunkt gelandet, bringt Erhard Bolender noch einmal seinen Rechen zum Einsatz und fördert ganz zufällig das Große Nixkraut (najas narina) zutage, das bisher am Badsee nie nachgewiesen wurde. „Eine absolute Rarität! die Weiße Teichrose verschwindet, das Große Nixkraut wird heimisch – hoffentlich“, meint Bolender, „die Kartierung macht Sinn.

Im Rahmen eines Aktionsprogramms zur Sanierung Oberschwäbischer Seen wurden Untersuchungen vorgenommen und Sanierungskonzepte entwickelt. Künstlich angelegte Seen haben durch Zufluss und Abfluss Erneuerungspotential. „Todeislöcher“ wie der Badsee haben das nicht.

Deshalb hat man vor einigen Jahren dort eine Tiefenwasser-Ableitung verlegt, durch die ständig kühles, nährstoffreiches Wasser abgeleitet wird – eine Art Drainage. Dadurch hätte sich die Wasserqualität entscheidend verbessert, erklärt Bolender.

„Wichtigster Grundsatz des Seenprogramms ist es, die Ursachen der Eutrophierung, also dem Überangebot von Nährstoffen, und der Verlandung der Seen zu beheben, um dadurch die ökologischen Verhältnisse und die Selbstreinigungskräfte insgesamt zu verbessern.“ Die vielfältige Bedeutung von Wasserpflanzen bei der Gesundung der Seen sei in den vergangenen Jahren zunehmend erkannt und berücksichtigt worden. Allerdings würden viele Wasserpflanzen in Baden-Württemberg bereits auf der „Roten Liste“ gefährdeter Pflanzenarten stehen.