Exotisches Virus hat Fische im Isnyer Hengelesweiher getötet

Das Karpfensterben am Hengelesweiher Anfang Mai beschäftigt den Fischereiverein Isny noch immer. Im Interview mit Stefanie Böck spricht Vorstandsmitglied Andreas Mayer über die Ergebnisse der ersten Untersuchungen – und den genauen Schaden, der entstanden ist.

Herr Mayer, rund um das Fischsterben am Hengelesweiher gab es einigen Ärger. Was war das schlimmste?

In den sozialen Netzwerken haben Menschen schon nach den ersten Tagen wilde Gerüchte und Unfug verbreitet. Wir haben dazu parallel die Karpfen in mehreren koordinierten Aktionen eingesammelt und versucht herauszufinden, was die Ursache ist.

Auch darüber haben sich die Leute beschwert…

Unsere Mitglieder mussten die toten Fische in großen Mülltonnen lagern. Bis sie von der Tierkörperbeseitigung aus abgeholt und vernichtet wurden. Dies führte zu einer Geruchsbelästigung. Wanderer fühlten sich dadurch gestört. Die Ortsverwaltung Großholzleute mahnte das mehrfach an. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit.

Tote Kapfen am Ostufer des Hengeleweihers bei Großholzleute. (Foto: Tobias Schumacher)

Wie viele Tiere waren betroffen?

Bei den Leerungen wurden etwa 400 Kilo Fische gewogen, was ungefähr 150 Tieren entspricht.

Wie groß ist der Schaden für den Verein?

Abgesehen vom emotionalen Schaden ist das ein erheblicher Wertverlust. Wir sprechen da von einer Höhe zwischen 6000 bis 8000 Euro.

Hat das Fische-Sterben jetzt aufgehört?

Seit dem 18. Mai mussten wir keine toten Fische mehr entnehmen.

Wissen Sie schon, woran die Tiere gestorben sind?

Die Aufklärung der Ursache gestaltete sich sehr schwierig, da wir einen frisch verendeten, kranken Fisch brauchten um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Dies gelang jedoch nach einigen Versuchen und die Probe ergab im tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf einen Befall mit CEM – die sogenannte Koi Schlaf Krankheit.

Wie konnte das Virus in den Hengelesweiher gelangen?

Das weiß niemand so genau. Aber wir haben eine Vermutung. Das Virus wurde über Koi-Karpfen aus Japan eingeschleppt. Es kommt bis heute hauptsächlich bei Koi-Karpfen und Goldfischen vor.

Wir vermuten, dass ein unbedachter Mitbürger einen dieser Fische als unerwünschtes Haustier im Hengelesweiher freigelassen hat – und damit dieses Unglück verursacht hat.

Wie hat der Verein auf das Ergebnis reagiert?

Für den Verein stellt dies sowohl in finanzieller Hinsicht wie auch ideell einen großen Verlust dar.

Die Fische wurden von den Mitgliedern selbst großgezogen. Sie wurden über Jahre gehegt und gepflegt um dann einen gesunden kräftigen Fischbestand für den Hengelesweiher zu haben.

Ist das ein großer Aufwand?

Ja. Nicht nur die Fischaufzucht beschäftigt uns. Auch die Gewässerpflege stellt für die Mitglieder des Fischereivereins als anerkanntem Naturschutzverband eine zeitintensive Herausforderung dar.

Wir behalten das Gewässer und seine Bewohner ständig im Auge und überprüfen Unregelmäßigkeiten. Auch müssen wir viel Müll und zum Teil echte Gefahren aus dem Weiher entfernen.

Was für Gefahren sind das zum Beispiel?

Vor einer Woche holte ein Mitglied einen halb vollen Ölkanister aus dem Wasser.

Wir konnten damit eine Umweltverschmutzung mit fatalen Folgen für das Ökosystem von Hengelesweiher und Argen verhindern. Vor wenigen Tagen entdeckten wir einen zweiten – jetzt ist die Sache in Händen der Polizei.