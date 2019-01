Exhibitionist steht vor Terrassentür

Eine Frau hat am Donnerstag gegen 0.45 Uhr über den Notruf die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass ein Mann vor ihrer Terrassentür stand und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen habe. Die Frau, die durch Klingeln an ihrer Haustüre wach geworden war, hatte kurz danach den Mann auf ihrer Terrasse gesehen. Erst als sie zum Telefonhörer griff, sei er verschwunden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Sein Gesicht konnte die Frau nicht erkennen, da er eine Mütze und einen hochgezogenen Schal trug.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.